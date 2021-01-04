Ericsson грозится уйти с родного рынка из-за бана Huawei в Швеции

Источник материала: Onliner

Генеральный директор Ericsson Берье Экхольм выступил против запрета на телекоммуникационную продукцию Huawei в Швеции. Шведское отделение Daily News сообщило, что Экхольм поставил вопрос ребром: «Если бан Huawei останется, Ericsson покинет Швецию». При этом Швеция — родная страна для компании Ericsson.

Ранее Швеция присоединилась к другим странам, которые запретили Huawei участвовать в развертывании сети 5G. А Ericsson опасается, что китайские власти ответят симметрично — и компания окажется не при делах в Поднебесной.

Также глава Ericsson считает, что Huawei следует через суд обжаловать запрет на работу в определенных странах. Кроме этого, есть информация, что Ericsson даже искала юристов для судебного дела Huawei против властей Швеции. Однако ни одна юридическая фирма не согласилась представлять интересы Huawei. Экхольма это расстроило. «Здесь много трусов», — передает Daily News слова руководителя Ericsson.

Помимо Huawei, под шведскими санкциями оказалась компания ZTE.