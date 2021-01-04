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Лукашенко: год будет непростым для Беларуси, и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет

04.01.2021 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лукашенко принял сегодня с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, передает БЕЛТА.

«Мы давно хотели с вами переговорить по отдельным вопросам, которые обозначались ранее, учитывая, что вы четыре месяца (работаете в должности генпрокурора. — Прим. БЕЛТА) — это, считайте, как год по белорусскому времени. Думаю, у вас есть свои впечатления, выводы. Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает», — отметил Лукашенко.

Он отметил, что со временем ситуация в сфере борьбы с преступностью будет проанализирована вместе со всем правоохранительным блоком.

"Вы подумайте, как это сделать, где мы соберемся, чтобы осуществить этот анализ и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство - сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан", - обратил внимание Лукашенко.

"Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет", - подчеркнул Лукашенко.

Он заметил, что все вопросы, которые планировалось обсудить во время встречи, так или иначе упираются в политическую плоскость.

 
 
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Лукашенко принял сегодня с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, передает БЕЛТА.Читать далее…
 
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