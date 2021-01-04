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Женщина пошла через дорогу на красный — спровоцировала аварию и сама попала под колеса (видео)

04.01.2021 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На красный сигнал светофора движение запрещено: это правило распространяется и на водителей, и на пешеходов. И нередко пренебрежение этим правилом приводит к серьезным последствиям. Причем страдает не только нарушитель, но и те участники дорожного движения, которым попросту не повезло оказаться поблизости.

Город Брест, пересечение проспекта Машерова и улицы 17 Сентября — это там же, где столкнулись троллейбус и Porsche Panamera (значит, есть все-таки там камера видеонаблюдения). Регулируемый пешеходный переход: на зеленый идти можно, на красный — нельзя, вот так все просто. Тем не менее пешеход выходит на дорогу на запрещающий сигнал, поначалу идет спокойно, а затем, увидев приближающиеся авто, ускоряется. Водители, видя, что происходит, тормозят.

Дальше все совершенно стандартно. Тот, кто ехал следом, не успел сориентироваться: не увидел препятствие на дороге, не ожидал, что впереди машина остановится. А еще пешеход, который так и не успел перейти дорогу.

«Водитель автомобиля Honda, во избежание наезда на пешехода, остановился для пропуска женщины, которая пересекала проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В этот момент BMW, который ехал следом, совершил попутное столкновение с Honda, после чего автомобиль Honda по инерции наехал на пешехода», — описал произошедшее автор видео, пользователь WikiLink_Brest.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Брест
 
 
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На красный сигнал светофора движение запрещено: это правило распространяется и на водителей, и на пешеходов. И нередко пренебрежение этим правилом приводит к...
 
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