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Женщина пошла через дорогу на красный — спровоцировала аварию и сама попала под колеса (видео)
Источник материала: Onliner
На красный сигнал светофора движение запрещено: это правило распространяется и на водителей, и на пешеходов. И нередко пренебрежение этим правилом приводит к серьезным последствиям. Причем страдает не только нарушитель, но и те участники дорожного движения, которым попросту не повезло оказаться поблизости.
Город Брест, пересечение проспекта Машерова и улицы 17 Сентября — это там же, где
Дальше все совершенно стандартно. Тот, кто ехал следом, не успел сориентироваться: не увидел препятствие на дороге, не ожидал, что впереди машина остановится. А еще пешеход, который так и не успел перейти дорогу.
«Водитель автомобиля Honda, во избежание наезда на пешехода, остановился для пропуска женщины, которая пересекала проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В этот момент BMW, который ехал следом, совершил попутное столкновение с Honda, после чего автомобиль Honda по инерции наехал на пешехода», — описал произошедшее автор видео, пользователь WikiLink_Brest.
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На красный сигнал светофора движение запрещено: это правило распространяется и на водителей, и на пешеходов. И нередко пренебрежение этим правилом приводит к...
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