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Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом

04.01.2021 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эта городская резиденция, созданная для заказчицы, которая поменяла сельское окружение на большой мегаполис (в данном случае это вьетнамский Хошимин), получилась во всех отношениях оригинальной. Дело не только в нестандартном участке, где удалось построить лишь здание со сверхузким фасадом, но и в широком использовании природных материалов, например местного бамбука.

Бамбук применялся и в оформлении интерьеров, и на крыше, где с его помощью создана настоящая терраса, и (что самое характерное) из бамбука выполнен внешний фасад здания. Благодаря этому экрану внутреннее пространство получило необходимую степень приватности и защиты от солнца, но в то же время для него обеспечена и прекрасная вентиляция, что немаловажно в местном климате.

Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом
Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом
Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом
Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом
Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом

Кроме бамбука, в доме вообще много разнообразных растений. Они высажены в кадках на нескольких балконах, а на террасе устроен полноценный зимний сад. Кроме этого, несмотря на ширину здания, внутри нашлось место для настоящих деревьев, высаженных в центре лестничного пролета. Получилась современная резиденция, которая позволяет чувствовать себя и в окружении мегаполиса как на природе.

Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом
Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом
Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом
Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом

 
 
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Эта городская резиденция, созданная для заказчицы, которая поменяла сельское окружение на большой мегаполис (в данном случае это вьетнамский Хошимин), получилась...
 
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