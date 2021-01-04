Для переехавшей из деревни женщины архитекторы построили сверхузкий городской коттедж с бамбуковым фасадом

Источник материала: Onliner

Эта городская резиденция, созданная для заказчицы, которая поменяла сельское окружение на большой мегаполис (в данном случае это вьетнамский Хошимин), получилась во всех отношениях оригинальной. Дело не только в нестандартном участке, где удалось построить лишь здание со сверхузким фасадом, но и в широком использовании природных материалов, например местного бамбука.

Бамбук применялся и в оформлении интерьеров, и на крыше, где с его помощью создана настоящая терраса, и (что самое характерное) из бамбука выполнен внешний фасад здания. Благодаря этому экрану внутреннее пространство получило необходимую степень приватности и защиты от солнца, но в то же время для него обеспечена и прекрасная вентиляция, что немаловажно в местном климате.





















Кроме бамбука, в доме вообще много разнообразных растений. Они высажены в кадках на нескольких балконах, а на террасе устроен полноценный зимний сад. Кроме этого, несмотря на ширину здания, внутри нашлось место для настоящих деревьев, высаженных в центре лестничного пролета. Получилась современная резиденция, которая позволяет чувствовать себя и в окружении мегаполиса как на природе.















