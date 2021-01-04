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В Беларуси заработала национальная почтовая электронная система — с платной отправкой и заказными письмами
Источник материала: Onliner
С 3 января 2021 года начала работу национальная почтовая электронная система,
Среди достоинств
Система имеет ограничения: текстовое сообщение письма не должно превышать 30 страниц, а приложить к сообщению можно не более трех файлов до 10 МБ.
Отдельно оплачивается распечатка и упаковка электронного письма в обычный почтовый конверт.
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В Беларуси заработала национальная почтовая электронная система — с платной отправкой и заказными письмами
С 3 января 2021 года начала работу национальная почтовая электронная система, сообщается на сайте Министерства связи и информатизации Республики Беларусь....
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