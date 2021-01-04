В Беларуси заработала национальная почтовая электронная система — с платной отправкой и заказными письмами

Источник материала: Onliner

С 3 января 2021 года начала работу национальная почтовая электронная система, сообщается на сайте Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. Утверждается, что система позволит пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки.

Среди достоинств системы упоминается ее круглосуточная работа, безопасность и конфиденциальность, возможность отследить статус отправления в режиме реального времени. Оплата за сообщения производится онлайн: обычное электронное письмо обойдется в 42 копейки, заказное — 1,5 рубля. За уведомление необходимо доплатить 42 копейки.

Система имеет ограничения: текстовое сообщение письма не должно превышать 30 страниц, а приложить к сообщению можно не более трех файлов до 10 МБ.

Отдельно оплачивается распечатка и упаковка электронного письма в обычный почтовый конверт.