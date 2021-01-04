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В Нью-Йорке толпа велосипедистов повредила BMW X5

04.01.2021 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Холодная война» между велосипедистами и автомобилистами ведется по всему миру. Иногда доходит до конфликтов. Нам трудно представить, как велосипедисты могут обидеть водителя нового BMW X5. А вот в Нью-Йорке водитель баварского кроссовера, что называется, «попал под раздачу». И кажется, совершенно незаслуженно.

Видеоролик New York Post уже стал вирусным. Там запечатлено, как велосипедисты пытаются повредить BMW X5, бросают в него велосипеды и даже бросаются сами, не жалея своих тел. В салоне кроссовера в этот момент находился мужчина по имени Макс Торговник со своей матерью. Он рассказал журналистам ABC News и NY Daily News, что ехал по Манхэттену и на пересечении East 21st Street и Fifth Avenue увидел в зеркало заднего вида, что к нему приближается толпа молодых велосипедистов на BMX. Он притормозил, чтобы пропустить их вперед (у нас уже этого предложения было бы достаточно для новости). В какой-то момент он услышал глухой звук и подумал, что кто-то ударил по машине рукой. После этого велосипедисты окружили машину и начали избивать ее.

Свидетели сообщили более подробную информацию. Оказывается, один из велосипедистов схватился одной рукой за BMW X5 сзади и ехал в «зацепе» некоторое время. Но когда кроссовер замедлился, парень не успел среагировать и ударился головой о заднюю часть машины, разбив себе губу. Это и не понравилось велосипедистам — они посчитали, что в травме их товарища виноват водитель Х5. Что случилось дальше, вы видели в ролике. BMW получил повреждения: помятые элементы кузова, разбитое лобовое стекло.

Торговник сразу же позвонил в полицию. Он воспользовался моментом, когда велосипедисты были в стороне, и уехал от них. К счастью, молодые люди не стали преследовать SUV. По информации американских СМИ, полиция смогла задержать двух велосипедистов. Остальные разыскиваются.

 
 
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«Холодная война» между велосипедистами и автомобилистами ведется по всему миру. Иногда доходит до конфликтов. Нам трудно представить, как велосипедисты могут...
 
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