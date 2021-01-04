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Тима Белорусских ушел от продюсера

04.01.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой исполнитель из Минска Тима Белорусских заявил, что покинул Kaufman Label, во время сотрудничеством с которым он и стал популярным. Он также завел новые страницы в соцсетях, где и рассказал об этом.


Тимофей написал, что в последнее время его «нигде нет», и решил пояснить, что происходит.

— Дело в том, что в определенный момент и день я принял решение, что хочу поменять свою жизнь. Так уж вышло, что уже много-много лет смыслом моей жизни является музыка и ее создание. Большинству из вас, кто плотнячком за мной следит, известно, что я двигался с ребятами из Kaufman Label, но все знают истории между артистом и лейблом, когда артист принимает решение стать самостоятельным и покидает комьюнити — я не стал исключением.

Певец отметил, что вместе с лейблом он написал много крутых песен, но чувствует, что нуждается в новом этапе.

— Что дальше, спросите вы? Дальше все, как и было — музыка, в этом плане ничего не меняется. Да, она может отличаться от той, что вы слышали раньше, но на моем компе сейчас лежит слишком много всего, чтобы этим не поделиться с вами, но все по порядку. Конечно, кого-то расстроит эта инфа, но попрошу вас о парочке вещей: не закидывать нас вопросом а-ля: «А почему? А что случилось?» и не искать виноватых: их нет. Просто порадуйтесь за меня и мою новую музыкальную главу.

При этом Тимофей завел новый сайт и новые страницы в соцсетях, по всей видимости, утратив доступ к старым аккаунтам, которыми управляет лейбл.

Отметим, что Тима не в первый раз покидает Kaufman Label. Он уже уходил на полгода из музыкального объединения «по семейным» обстоятельствам еще до того, как «выстрелил» на весь СНГ, но потом вернулся. Он сотрудничал с лейблом с 2017 года.

Мы также обратились за комментарием к Александру Розниченко, который продюсировал Белорусских. И обновим материал, если получим ответ.

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Теги: Минск
 
 
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Молодой исполнитель из Минска Тима Белорусских заявил, что покинул Kaufman Label, во время сотрудничеством с которым он и стал популярным. Он также завел новые страницы в...
 
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