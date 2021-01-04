Где в Могилеве будут гуляния на Рождество и Старый Новый год

Источник материала: Tut.by

В Могилеве до середины января запланированы рождественские и новогодние мероприятия, сообщает горисполком. Они будут детскими и общегородскими.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

5 января, вторник

12.00−14.00 — концертно-игровая программа «Колядные святки» на площадке около СШ № 13 на улице Алтайской, 26.

6 января, среда

11.00−13.00 — спортивно-игровая программа возле яслей-сада — средней школы № 44 на улице Тютчева, 2 В.

7 января, четверг

12.00−14.00 — музыкально-развлекательная программа на улице Профсоюзной, 21 (в районе СШ № 19 в микрорайоне Казимировка).

12.00−16.00 — рождественские гулянья в парке в микрорайоне Подниколье.

14 января, четверг

12.00−14.00 — музыкально-развлекательная программа возле СШ № 46 на улице Тишки Гартного, 22 в микрорайоне Казимировка.

18.30 — рождественский концерт Могилевской городской капеллы в городском Центре культуры и досуга.

В программе возможны изменения.