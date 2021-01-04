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Где в Могилеве будут гуляния на Рождество и Старый Новый год
Источник материала: Tut.by
В Могилеве до середины января запланированы рождественские и новогодние мероприятия,
5 января, вторник
12.00−14.00 — концертно-игровая программа «Колядные святки» на площадке около СШ № 13 на улице Алтайской, 26.
6 января, среда
11.00−13.00 — спортивно-игровая программа возле яслей-сада — средней школы № 44 на улице Тютчева, 2 В.
7 января, четверг
12.00−14.00 — музыкально-развлекательная программа на улице Профсоюзной, 21 (в районе СШ № 19 в микрорайоне Казимировка).
12.00−16.00 — рождественские гулянья в парке в микрорайоне Подниколье.
14 января, четверг
12.00−14.00 — музыкально-развлекательная программа возле СШ № 46 на улице Тишки Гартного, 22 в микрорайоне Казимировка.
18.30 — рождественский концерт Могилевской городской капеллы в городском Центре культуры и досуга.
В программе возможны изменения.
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Концерты запланированы и на улице - для детей.
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