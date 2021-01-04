ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Год будет непростым для Беларуси

04.01.2021 11:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко понимает, что наступивший 2021 год будет очень непростым для него, и намерен любой ценой сохранить власть в своих руках.

"Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет", - сказал сегодня Лукашенко, принимая с докладом генпрокурора Андрея Шведа.

Впрочем, пенсионер говорит не столько о синеокой, сколько лично о себе. И под суверенитетом он понимает исключительно сохранение власти в своих руках.

Лукашенко также признается, насколько тяжело ему далась вторая половина 2020 года, особенно период после выборов.

«…четыре месяца - это, считайте, как год по белорусскому времени», - так он оценивает течение времени.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко понимает, что наступивший 2021 год будет очень непростым для него, и намерен любой ценой сохранить власть в своих руках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Благодарность всему миру шлют партизаны из Смолевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика