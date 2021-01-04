EUObserver: КГБ Беларуси обсуждало убийство Шеремета и оппонентов режима, живущих в Германии

EUObserver со ссылкой на аудиозапись , предоставленную бывшим сотрудником «Алмаза» Игорем Макаром властям ЕС для проведения расследования, сообщил о том, что белорусским власти продумывали политические убийства. со ссылкой на, предоставленную бывшим сотрудником «Алмаза» Игорем Макаром властям ЕС для проведения расследования, сообщил о том, что белорусским власти продумывали политические убийства.





Сообщается, что на записи, сделанной якобы в апреле 2012 года, высокопоставленный представитель КГБ Беларуси обсуждает с двумя сотрудниками спецотряда «Алмаз» варианты устранения бывших сотрудников спецслужб Беларуси, ставших оппонентами режима Лукашенко и уехавших в Германию.





На аудиозаписи звучат такие фразы: «Президент ждёт этих чётких мероприятий», методы «утопить, расстрелять» признаны неактуальными — стоит задача «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи».





Речь, очевидно, идет о "мероприятиях" против бывших силовиков Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина.





Убийство Шеремета, якобы, должно было стать сигналом для всех остальных.





Для достоверности экс-спецназовец Игорь Макар приложил к записям некоторые документы оперативной разработки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Шеремета. В частности, в них имеется информация об автомобиле и месте жительства журналиста в Москве, его контактах и номерах телефонов.





Впрочем, Павла Шеремета взорвали значительно позже, уже в Украине. Но заказчик так и не найден.