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Нас не догонишь! Стало известно, сколько человек были задержаны в первое воскресенье в году
Источник материала: Партизан
Правозащитники считают, что это самое маленькое число задержанных за весь поствыборный период
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В первое воскресенье января 2021-го года в Беларуси возобновились протестные акции. Как и в конце года, это вновь были локальные «марши районов».
Белорусы вновь вышли на улицы не только в Минске, но и в других городах. Прошли и первые в новом году задержания. Об этом написал ресурс
Так сообщается о 9 задержанных участниках протестов в Минске. Это самое маленькое число задержанных с начала протестов в поствыборный период.
Но и сами марши в воскресенье, 3 января, были не такими уж и многочисленными. Но при этом протестующие собирались во многих населнных пунктах, в частности, в Бресте, Полоцке, Мозыре, Бобруйске, Смолевичах, Барановичах и ряде других городов.
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Правозащитники считают, что это самое маленькое число задержанных за весь поствыборный период
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