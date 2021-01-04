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Нас не догонишь! Стало известно, сколько человек были задержаны в первое воскресенье в году

04.01.2021 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники считают, что это самое маленькое число задержанных за весь поствыборный период


фото носит иллюстративный характер

В первое воскресенье января 2021-го года в Беларуси возобновились протестные акции. Как и в конце года, это вновь были локальные «марши районов».

Белорусы вновь вышли на улицы не только в Минске, но и в других городах. Прошли и первые в новом году задержания. Об этом написал ресурс belnaviny.by со ссылкой на телеграм-канал «Списки задержанных».

Так сообщается о 9 задержанных участниках протестов в Минске. Это самое маленькое число задержанных с начала протестов в поствыборный период.

Но и сами марши в воскресенье, 3 января, были не такими уж и многочисленными. Но при этом протестующие собирались во многих населнных пунктах, в частности, в Бресте, Полоцке, Мозыре, Бобруйске, Смолевичах, Барановичах и ряде других городов.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Правозащитники считают, что это самое маленькое число задержанных за весь поствыборный период
 
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