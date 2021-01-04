"Московский комсомолец": украинская катастрофа для России грозит повториться и в Беларуси









пишет в статье "Дипломатия с кандалами на ногах: почему Кремль буксует в Беларуси". Об этом онв статье "Дипломатия с кандалами на ногах: почему Кремль буксует в Беларуси".





Пытаться делать долгосрочные политические прогнозы — провоцировать богов на гомерический смех. Перевернувший все с ног на голову и, к счастью, канувший в лету, 2020 года не оставил никаких сомнений в верности этой мудрой мысли. Однако из любого правила есть исключения.





Рискну поэтому сделать следующий долгосрочный прогноз: одним из самых важных «крепких орешков» для российской внешней политики в 2021 году останется кризис в Беларуси. На это есть множество объективных и, по меньшей мере, одна субъективная причина: найти приемлемое для нашей страны [России] разрешение этого кризиса российская внешняя политика старается, будучи обременена тяжеленными кандалами на своих ногах.





В конце октября 1998 года на британском телевидении разразился грандиозный скандал с сексуально-политическим подтекстом. Нетрадиционная сексуальная ориентация еще не была тогда в туманном Альбионе таким предметом гордости, каким она является сейчас. Но эта тема уже была очень модной.





И известный британский телевизионщик Джереми Паксман решил поспрашивать другого известного британского телевизионщика Мэтью Пэрриса о том, что тот думает по поводу сочетания гомосексуализма и возможности сделать блистательную политическую карьеру.





Будучи сам обладателем нетрадиционной ориентации, Пэррис с готовностью поддержал разговор и заявил, что в действующем на тот момент британском кабинете министров как минимум два гомосексуалиста. Паксман выразил вежливое сомнение в правдивости этого утверждения. И тут Мэтью Пэррис начал называть имена: «Крис Смит (министр культуры) — открытый гей, Питер Мэндельсон (министр торговли и промышленности), я думаю — тоже однозначно гей».





Сделав это заявление, Мэтью Пэррис не ожидал никаких последствий. Но последствия были — в виде, как я уже упомянул выше, скандала до небес.





Анализируя позднее в своей книге воспоминаний «Случайный свидетель», что именно произошло Пэррис пришел к следующему выводу: «Одна половина мира не знала никого, кто бы не знал, что Питер Мэндельсон является гомосексуалистом. Другая половина не знала никого, кто бы это знал. Я разрушил стену между двумя эти половинами».





Какое отношение эта пикантная история имеет к нынешнему кризису в Беларуси? Думаю, что вот какое. Одна «половина мира» - это Москва, где жаждут избавиться от своей зависимости от Лукашенко и сделать ставку на новую, более вменяемую, свежую и договороспособную фигуру в белорусской политической элите, но не знают на какую именно.





«Другая половина мира» - это политический класс в Минске, члены которого смертельно устали от выкрутасов батьки и хотели бы наладить скрытые контакты с Москвой, но не знают, как сделать, чтобы не оказаться при этом пойманными и сразу «четвертованными».





Все, что требуется — это способный «разрушить стену между двумя мирами» политический эквивалент Мэтью Пэрриса. Но такого эквивалента нет и, похоже, не предвидится. Почему? Потому, что Лукашенко очень четко понимает грозящую ему потенциальную опасность и со всех сторон обложил обладателя должности, который теоретически мог бы найти искомого эквивалента — посла РФ в Минске.





За время существования дипломатических отношений между Россией и Белорусью должность руководителя российской дипмиссии в Минске занимало восемь человек. Из них двое (или 25%) были пинками выгнаны батькой за отсутствие «политеса».





Дмитрия Аяцкова. Накануне своего отъезда в В 2005 году такая участь постигла только что назначенного на должность посла бывшего губернатора Саратовской области. Накануне своего отъезда в Минск известный своим острым языком экс-губернатор прилюдно предложил Лукашенко «перестать дуть щеки».





Лукашенко совет не воспринял и отказался принимать у себя подобного «дипломата». Указ Путина о назначении Аяцкова послом был признан утратившим силу.





История Аяцкова повторилась в еще более жесткой форме в 2019 году с новым российским послом, бывшим представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.





Дипломатическая карьера Бабича довольно быстро закончилась после того, как начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз сделал следующее «вежливое» заявление о российском после:





«На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством... Это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера».













В Москве поняли, что устами дипломата средней руки Анатолия Глаза на этот раз говорил сам Лукашенко. Михаил Бабич был отозван из Минска и назначен на должность первого заместителя министра экономического развития РФ.





Эти две истории можно рассматривать как изолированные эпизоды, которые в полной мере отражают специфику белорусской политической жизни в период правления Лукашенко. Но гораздо правильнее рассматривать их в более широком контексте.





Спустя почти 30 лет после распада СССР российская дипломатия гордится тем, что в абсолютном большинстве постсоветских государств она работает только с действующей властью, а не с оппозицией.





Официально на этот счет говорится не очень много. Но в частных разговорах российские политики считают это чуть ли не поводом для гордости. Мол, американцы и прочие западники играют не очень честно и не очень благородно. А мы играем по правилам и не делаем подлянки своим друзьям!





Похвально, очень похвально — но только с точки зрения этих самых «друзей России», которые на самом деле совсем нам не друзья! На практике официальная установка Москвы на работу только с действующей властью в бывших союзных республиках ставит российскую дипломатию в заведомо проигрышное положение.





Руководство страны пребывания подобных российских послов с «кандалами на ногах» имеет полную возможность проводить «многовекторную внешнюю политику» и активно этой возможностью пользуется. Западные послы в этих же самых столицах тоже на полную катушку пользуются возможностью иметь дело со всеми, с кем они считают нужным.





И только российская дипломатия опутана своим «благородством» по рукам и ногам.





Опасность подобного дефекта нашей внешней политики показали драматические события в Украине в 2014 году. За несколько месяцев до Майдана один из видных российских дипломатов почувствовал, что дело пахнет керосином и начал устанавливать скрытые контакты с видным деятелем киевской оппозиции.





Узнав об этом, Янукович сразу же в состоянии дикого гнева позвонил Путину. Я не знаю точно, дали ли тому дипломату по рукам или нет, но его политические инстинкты оказались правильными. Тогдашняя киевская оппозиция очень быстро превратилась в новую украинскую власть.





Другое дело, что шаг смелого дипломата оказался запоздалым. К тому времени, как в России спохватились и начали наводить мосты с противниками Януковича, украинская оппозиционная поляна оказалась монополизированной Западом.





Теперь подобная катастрофа грозит повториться в Беларуси. Лукашенко замкнул весь минский круг общения российской дипломатии на себя и своих ближайших соратников.





Не пора ли Москве сбрасывать эти кандалы со своих ног? Я убежден, что пора. Конечно, процесс подобного «освобождения» будет трудным и болезненным. Но альтернатива — ничего менять и плыть дальше по течению — еще хуже.