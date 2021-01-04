Группа Slipknot выступит в Минске этим летом

Источник материала: Tut.by

Обладатели «Грэмми» и звания «Лучшая группа в мире» по версии журналов Kerrang и NME и живые легенды ню-метала, группа Slipknot выступит в «Чижовка-Арене» 11 августа . Это первый концерт музыкантов в Беларуси.



Фото предоставлено организаторами

Slipknot — группа, которая не пошла на компромисс с музыкальной индустрией и все равно достигли в ней успеха. Эпатажный имидж и агрессивное звучание, не позволившие им на старте карьеры попасть в радиоэфиры и на MTV, не помешали в итоге альбомам группы получить платиновый статус, а самим музыкантам — десять номинаций на «Грэмми» и огромную фан-базу по всему миру.

Коллектив был основан в далеком 1995 году в американском штате Айова. Главной идеей для группы было создать музыку, которой еще никогда не было, и сделать такое зрелище, какое до них не делал никто. Отличительной чертой Slipknot стал необычный внешний вид: группа всегда выступает в индустриальных костюмах и самодельных масках, которые меняются с каждым выходом нового альбома. Сами музыканты объясняют, что маски позволяет сделать музыку более чистой и ясной:

— Мы надели маски, и стало неважно, что написано у нас на лицах. Потому что на первом месте всегда должна быть музыка.



Фото предоставлено организаторами

После более 20 лет успешной карьеры музыканты не останавливаются на достигнутом и продолжают творческое развитие. Новый альбом I`m Not Your Kind, выпущенный в 2019 году, критики называют одним из лучших релизов группы за всю ее историю.

— Самое крутое, что после 20 лет мы все еще растем. Мы открываем людям совершенно новый мир, когда они начинают слушать хеви-метал и рок. Мы расширяем их горизонты в музыке. Больше всего я горжусь выходить на сцену как представитель жанра, который постоянно высмеивают и ни во что не ставят. Но знаете что? Наше новое видео набрало 4,7 миллиона просмотров за 10 секунд. Рассказывайте мне после этого, что рок и метал умерли! — говорит солист группы Кори Тейлор.

Это будет первое выступление артистов в Беларуси: в 2016 году концерт Slipknot отменился , но организаторы обещали провести его «при первом удобном случае». В 2021 году музыканты приедут в Минск в рамках тура с новым альбомом, долгожданный для поклонников концерт Slipknot в Минске состоится 11 августа в «Чижовка-Арене». Билеты уже в продаже и стоят от 65 рублей, первые 500 покупателей могут получить скидку 10% по промокоду SP2021. К слову, билеты можно приобрести в рассрочку.

Когда: 11 августа 2021 года

Где: «Чижовка-Арена»

Сколько: 65−300 рублей, первые 500 билетов со скидкой 10% по промокоду SP2021 Купить билет