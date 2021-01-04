Новак рассказал, когда Беларусь приступит к экспорту нефтепродуктов через порты России

Источник материала: Ежедневник

Вице-премьер Александр Новак заявил о начале поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты.

Беларусь может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году. Такие сроки назвал в интервью РБК министр энергетики России, вице-премьер Александр Новак.

«Вполне возможно, что и в 2021 году могут уже часть объемов <…> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», — сказал он.

По словам Новака соответствующие договоренности прорабатываются между компаниями.

Александр Лукашенко сказал перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты на фоне реакции балтийских стран на протесты в стране.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Поэтому поставим на место», - сказал Лукашенко.