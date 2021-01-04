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Новак рассказал, когда Беларусь приступит к экспорту нефтепродуктов через порты России
04.01.2021 12:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Вице-премьер Александр Новак заявил о начале поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты.
Беларусь может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году. Такие сроки назвал в интервью
«Вполне возможно, что и в 2021 году могут уже часть объемов <…> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», — сказал он.
По словам Новака соответствующие договоренности прорабатываются между компаниями.
Александр Лукашенко сказал перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты на фоне реакции балтийских стран на протесты в стране.
«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Поэтому поставим на место», - сказал Лукашенко.
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Вице-премьер Александр Новак заявил о начале поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты.
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