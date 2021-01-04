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Наконец не «Игра престолов». «Мандалорец» стал самым «пиратским» сериалом года

04.01.2021 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Игра престолов», наконец, покинула первое место в списке самых «пиратских» сериалов года — после семи лет лидерства. Новым «царем горы», по данным TorrentFreak, стал сериал «Мандалорец» стримингового сервиса Disney Plus. Второе место оказалось у «Пацанов», а почетное третье занял «Мир Дикого Запада».

Новичками — сериалами, показ которых стартовал в 2020-м, в рейтинге стали «Звездный путь: Пикар», который занял пятое место рейтинга, а также «Чужак», очутившийся на восьмой позиции. В топ-10 значатся «Викинги» (4-я позиция, место не изменилось), «Рик и Морти» (6-е, было 8-е), «Ходячие мертвецы» (7-е, в прошлом году — 6-е), «Стрела» (9-е в этом году и 10-е в прошлом), «Флэш» (10-е и 7-е соответственно).

Сериалы из первой тройки оказались особенно популярны как на торрентах, так и в официальных стриминговых сервисах — то есть интересы аудиторий если и отличаются, то незначительно.

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«Игра престолов», наконец, покинула первое место в списке самых «пиратских» сериалов года — после семи лет лидерства. Новым «царем горы», по данным TorrentFreak, стал...
 
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