ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Милиция проверяет информацию о блокировке дороги в центре Минска (видео)

04.01.2021 12:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГУВД, вчера вечером в различных Telegram-каналах появилась информация о блокировке дороги на улице Романовская Слобода. «Сотрудники минской милиции не оставили данное правонарушение без внимания и проводят проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства», — подчеркнули в главном управлении.

В ГУВД добавили, что правоохранители принимают меры по установлению всех лиц, причастных к умышленной блокировке транспортных коммуникаций, и подсчитывают ущерб, причиненный незаконными действиями, а также отметили, что в последующем материал проверки будет передан в Следственный комитет.

Кроме того, в милиции напомнили, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет как административную (ст. 18.1 КоАП предусматривает штраф в размере от 6 до 10 базовых величин), так и уголовную (ст. 310 УК — в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы) ответственность.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в ГУВД, вчера вечером в различных Telegram-каналах появилась информация о блокировке дороги на улице Романовская Слобода. «Сотрудники минской милиции не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия влипла в неприятности из-за «Северного потока-2»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика