Милиция проверяет информацию о блокировке дороги в центре Минска (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГУВД, вчера вечером в различных Telegram-каналах появилась информация о блокировке дороги на улице Романовская Слобода. «Сотрудники минской милиции не оставили данное правонарушение без внимания и проводят проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства», — подчеркнули в главном управлении.

В ГУВД добавили, что правоохранители принимают меры по установлению всех лиц, причастных к умышленной блокировке транспортных коммуникаций, и подсчитывают ущерб, причиненный незаконными действиями, а также отметили, что в последующем материал проверки будет передан в Следственный комитет.

Кроме того, в милиции напомнили, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет как административную (ст. 18.1 КоАП предусматривает штраф в размере от 6 до 10 базовых величин), так и уголовную (ст. 310 УК — в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы) ответственность.