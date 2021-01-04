«При определенных обстоятельствах квартира может стать общественным местом». Ответ чиновников на вопросы о пикетах и флагах

Источник материала: Onliner

Так много вопросов — и так мало ответов. Белорусы все еще пытаются сориентироваться, как жить правильно и по закону в новых обстоятельствах, когда твоя родная лоджия уже и не твоя вовсе, а общественное место; при этом флаг на окне — сам по себе стопроцентный пикет. Еще до нового года мы узнали, какие вопросы руководителям города задал минчанин Константин (жаль, не получил ответов). Правда, похоже, на этом история не закончится и «банк вопросов» будет только расти и расширяться: слишком уж много непонятного вокруг. Изучаем еще один эпизод в саге под названием «пообщайся о наболевшем с чиновником».

Вопросы знающим людям

— Я отлично понимаю и вижу, что в стране правовой дефолт, законом крутят как захотят. Но, в отличие от силовиков, у чиновников нет балаклав, и они должны подписываться своими именами. А значит, каждое искажение закона, вранье и манипуляция будет зафиксировано и связано с конкретным человеком, — рассуждает Дмитрий, который и задал администрации Партизанского района порцию неудобных вопросов.

Вот что интересует молодого человека: «10 декабря ГУВД Мингорисполкома сообщило о том, что „при фактах размещения на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях, флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке, данные факты будут незамедлительно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях“. В соответствии с существующим законодательством и, в частности, ст. 10 закона „О массовых мероприятиях“ все это трактуется как проведение массового мероприятия (пикетирование). За что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 БВ или административный арест.

В связи с тем, что ранее мне не приходилось согласовывать происходящее на моей лоджии и изучение закона „О массовых мероприятиях“ в этом не помогло, прошу ответить на вопросы:

1. Какова официальная законная процедура согласования организации пикета на лоджии моей квартиры и в каком источнике можно об этом почитать?

2. Учитывается ли этажность здания, обращение окон на улицу или во двор, а также то, сколько людей проходит под моими окнами в среднем за сутки?

3. Когда именно и согласно какому закону окна и балконы граждан стали считаться общественным местом?

4. Если я размещаю на балконе официальный государственный флаг Республики Беларусь в знак солидарности со спортсменами на международных соревнованиях, является ли это несанкционированным массовым мероприятием?

5. И как насчет официальных флагов других стран, если я являюсь болельщиком их спортивных команд?

6. Является ли пикетом размещение на балконе флага бывшего СССР, который также не является символикой, зарегистрированной в установленном порядке?

7. Является ли нарушением размещение на окне бумажных снежинок белого цвета?

8. Если мои соседи мусорят под моими окнами и я размещаю на балконе транспарант с текстом «Прекратите мусорить! Мы тут живем!» с целью привлечения всеобщего внимания к проблеме, является ли это несанкционированным массовым мероприятием?

9. Является ли пикетом размещение на окне надписи «С Новым годом!», обращенной на улицу, если тем самым я открыто и публично выражаю свой личный интерес — радость от праздников и повышение настроения прохожих?

10. В законе «О массовых мероприятиях» сказано, что «пикет — это публичное выражение гражданином общественно-политических, личных и иных интересов либо протеста (без шествия) по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств».

а) протяженность проведения пикета рассчитывается на основе времени, проведенного и гражданином, и плакатом либо иным материалом одновременно?

б) пикет считается прерванным, если гражданин покидает балкон, а плакат, флаг или иной материал остается, например, на бельевой веревке?

в) считается ли пикетом присутствие гражданина на балконе с целью выражения личных или общественно-политических интересов без использования плакатов и иных средств?

Ответ по существу?





Как и положено, через некоторое время молодой человек получил ответ. (Если документ так можно назвать.) Изучив вопросы, администрация Партизанского района Минска с ходу отметила, что она «не наделена полномочиями на официальное толкование и разъяснение нормативных правовых актов», но в тоже время немного разъясняет суть происходящего. Благодаря этому мы и знаем теперь, что хоть определение понятия «общественное место» в нормативных правовых актах страны не содержится, но «общественным местом может стать при определенных обстоятельствах и в определенное время любое место, в том числе квартира или нежилое помещение. Главное при этом — наличие окружающих, признак публичности».

В общем, если поразмышлять над этим тезисом, то становится страшно: большинство из нас, живя с семьями (жены, мужья, родители, дети), живут в общественных местах — «наличие окружающих» налицо.

После тезиса о том, что все жилое может стать общественным, администрация перечисляет все мыслимые и немыслимые законы — занимает сие действо два листа формата А4. Правда, свет на поставленные вопросы это не проливает. Завершает автор письма послание словами «администрация Партизанского района Минска не наделена полномочиями давать оценку действиям официальных лиц ГУВД Мингорисполкома. В связи с чем ваше обращение в части официального выступления 10.12.2020 в СМИ должностного лица ГУВД Мингорисполкома по вопросам участия и ответственности граждан в массовых мероприятиях направлено для рассмотрения в ГУВД Мингорисполкома».





— Ответ на три листа при этом абсолютно ни о чем, по сути, он сводится к словам «мы не при делах, все вопросы к милиции». Теперь вот жду ответ из ГУВД, интересно, что там скажут и как разъяснят. А на ответ из администрации Партизанского района я написал жалобу в Мингорисполком, так как, признавая, что они некомпетентны в разъяснении заданных мною вопросов, местные чиновники не указали, кто именно компетентен.

Еще меня, конечно, порадовало умозаключение, что в определенное время и при определенных обстоятельствах любое место становится общественным. А при каких именно, мы вам, конечно, не скажем. Что же касается квартиры, если горисполком подтвердит, что это общественное место, буду требовать уборки дважды в месяц, — делится впечатлениями от прочитанного Дмитрий.