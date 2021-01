Группа Slipknot собирается выступить в Минске этим летом

Источник материала: Onliner

Американская группа Slipknot снова засобиралась в Минск: концерт запланирован на конец этого лета и должен состояться в «Чижовка-Арене». Музыканты приедут в Беларусь в рамках тура с новым альбомом. Это вторая попытка американцев выступить в Беларуси.

Slipknot планируют выступить в Минске 11 августа в «Чижовка-Арене», билеты на этот концерт можно купить за 65—300 рублей. Организаторы говорят, что группа приедет в Беларусь в рамках тура в поддержку альбома We are not your kind: музыканты успели прокатиться с ним по Европе в январе и феврале прошлого года, но вынуждены были отменить североамериканскую часть тура из-за пандемии.

В прошлый раз Slipknot планировали привезти в Беларусь в январе 2016 года, однако тогда у организаторов возникли проблемы с перевозкой оборудования. Представитель концертного агентства обещал, что группа все же приедет в Минск при первом удобном случае. Кажется, сейчас он наступил.