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Группа Slipknot собирается выступить в Минске этим летом
Источник материала: Onliner
Американская группа Slipknot снова засобиралась в Минск: концерт запланирован на конец этого лета и должен состояться в «Чижовка-Арене». Музыканты приедут в Беларусь в рамках тура с новым альбомом. Это вторая попытка американцев выступить в Беларуси.
Slipknot планируют выступить в Минске 11 августа в «Чижовка-Арене», билеты на этот концерт можно купить за 65—300 рублей. Организаторы говорят, что группа приедет в Беларусь в рамках тура в поддержку альбома We are not your kind: музыканты успели прокатиться с ним по Европе в январе и феврале прошлого года, но вынуждены были отменить североамериканскую часть тура из-за пандемии.
В прошлый раз Slipknot планировали привезти в Беларусь в январе 2016 года, однако тогда у организаторов
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Американская группа Slipknot снова засобиралась в Минск: концерт запланирован на конец этого лета и должен состояться в «Чижовка-Арене». Музыканты приедут в Беларусь...
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