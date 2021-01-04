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Пьяный, без прав, обернулся к пассажиру: водителя будут судить за ДТП, в котором серьезно пострадали два человека

04.01.2021 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным следствия, 21 августа 2020 года около часа ночи 32-летний водитель Volkswagen Polo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Каролинской в Минске. Там он совершил наезд на припаркованный микроавтобус Mercedes. В Volkswagen также находились двое пассажиров — 27-летний и 35-летний мужчины. В результате ДТП они получили тяжкие телесные повреждения.

По информации Следственного комитета, в ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не учел метеорологические и дорожные условия — темное время суток и осадки. Непосредственно перед происшествием отвлекся на разговор, повернувшись к пассажиру на заднем сиденье, и утратил контроль за дорожной обстановкой. В результате чего при возникновении препятствия в виде микроавтобуса Mercedes, который он мог заблаговременно видеть, немедленно не принял меры к остановке и совершил наезд на стоящее транспортное средство. Кроме этого, установлено, что пассажиры Volkswagen не были пристегнуты ремнями безопасности.

Пьяный, без прав, обернулся к пассажиру: водителя будут судить за ДТП, в котором серьезно пострадали два человека

— По результатам проведенного исследования концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя Volkswagen составила 1,48 промилле, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшие, проведен следственный эксперимент.

— Следователями изучена личность обвиняемого. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за грабежи и хулиганство, а в июне текущего года он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что был лишен водительского удостоверения на три года, — рассказала Екатерина Гарлинская.

Пьяный, без прав, обернулся к пассажиру: водителя будут судить за ДТП, в котором серьезно пострадали два человека

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений») и ч. 1 ст. 317-1 («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения») Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, 21 августа 2020 года около часа ночи 32-летний водитель Volkswagen Polo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Каролинской в...
 
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