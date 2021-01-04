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Россия влипла в неприятности из-за «Северного потока-2»

04.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия влипла в неприятности из-за «Северного потока-2»

  • Кирилл Сазонов
  • 4.01.2021, 12:06
  • 1,764
Россия влипла в неприятности из-за «Северного потока-2»

Сами нарвались.

Вы знаете о том, что заколоченный молотком шуруп держит полочку на кухне лучше, чем закрученный отверткой гвоздь? Ну, женатые мужчины знают, понятно. Это, конечно, шутка, но в международном бизнесе она совершенно не смешная. Как попытка водителя с перегаром рассмешить полицейского. Давай оформим и потом вместе посмеемся. А транспортное средство на штрафплощадку. Разница в том, что "порешать" на транснациональном уровне не получится. По определению.

А Кремль влип именно как пьяный водитель с полицией или несертифицированный застройщик на подряде с госпредприятием. Итак, сама новость.

Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток-2" по завершению строительства в связи с санкции США. Об этом говорится в заявлении компании. Перевожу с русского на понятный россиянам язык. Россия влипла в неприятности. Подряд с "Северным потоком-2" снова не просто остановлен, а подвешен в воздухе.

Как интеллигентный украинец не буду уточнять за что именно подвешен. Пусть "Искандеры" вместе с грудью Семенович смеются над санкциями, а флегматичные и уравновешенные потомки викингов не шутили. Сертификации не будет. Компания прекратила поддержку проекта "Северный поток-2". Что это значит? Легко объясняю на пальцах.

Начнем со среднего – его видно? Значит, по умолчанию, любой болт в этом трубопроводе автоматически считается возможно с кривой резьбой. И немецкий бизнес с проплаченными лоббистами в других странах тут никак не поможет. Нет сертификации. Нельзя эксплуатировать. И тут нет привычных гайцев и прочих инспекторов, с которыми можно "порешать". Для ЕС все эти сомнительные трубы на дне моря – просто археология. Мусор. Который не в погонах, а просто существует сам по себе и ни на что не влияет. Проводить по нему газ без сертификации невозможно. Тут закон рулит, а не ваше это "по факту может работать".

Да, не обошлось без Америки, которую вы ненавидите. Но тут как побитый боксер – можно жаловаться на плохое дыхание, не то настроение и климат. Но если побили – утирайся и заткнись. Без сертификации весь этот хваленый "Северный поток-2" просто болт с кривой резьбой. По умолчанию. Это бизнес, тут как раз презумпция виновности. И вас не жалко. Сами нарвались.

Кирилл Сазонов, "Обозреватель"

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Теги: Новости
 
 
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