Источник материала: Хартия'97

Благодарность всему миру шлют партизаны из Смолевич 4.01.2021, 11:53

Видеофакт.

- Пусть один хрипловатый вор и украл у нас тысячи суток и миллионы рублей лишь за наши мысли, украл жизни и свободу наших друзей, но белорусы всего мира четко знают свою цель и не остановятся ни перед чем, - пишут партизаны телеграм-каналу «Баста» .

Спасибо белорусским диаспорам со всего мира! Спасибо представителям тех стран, которые не остались равнодушными к нашей проблеме!

Жыве Беларусь!

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