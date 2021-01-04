|
Благодарность всему миру шлют партизаны из Смолевич
Источник материала: Хартия'97
Благодарность всему миру шлют партизаны из Смолевич
Видеофакт.
- Пусть один хрипловатый вор и украл у нас тысячи суток и миллионы рублей лишь за наши мысли, украл жизни и свободу наших друзей, но белорусы всего мира четко знают свою цель и не остановятся ни перед чем, - пишут партизаны телеграм-каналу
Спасибо белорусским диаспорам со всего мира! Спасибо представителям тех стран, которые не остались равнодушными к нашей проблеме!
Жыве Беларусь!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)