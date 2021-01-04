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Благодарность всему миру шлют партизаны из Смолевич

04.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Благодарность всему миру шлют партизаны из Смолевич

  • 4.01.2021, 11:53
Благодарность всему миру шлют партизаны из Смолевич

Видеофакт.

- Пусть один хрипловатый вор и украл у нас тысячи суток и миллионы рублей лишь за наши мысли, украл жизни и свободу наших друзей, но белорусы всего мира четко знают свою цель и не остановятся ни перед чем, - пишут партизаны телеграм-каналу «Баста».

Спасибо белорусским диаспорам со всего мира! Спасибо представителям тех стран, которые не остались равнодушными к нашей проблеме!

Жыве Беларусь!

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