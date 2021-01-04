В сеть слили аудиозапись, где экс-глава КГБ обсуждает убийство политических конкурентов Лукашенко

Источник материала: KYKY

Немецкое издание EUObserver утверждает , что Лукашенко и его подчиненные планировали политические убийства в Германии. В доказательство этому издание выложило 24-минутную аудиозапись разговора, состоявшегося в 2012 году. На ней, заявляет EUObserver, экс-глава КГБ Вадим Зайцев и два сотрудника контртеррористического подразделения «Альфа» обсуждают в том числе убитого в Киеве в 2016-м журналиста Павла Шеремета, который «зае*ал, б**дь».

Запись этого же разговора опубликовали и на сайте «Беларуского народного трибунала», но с большим количеством подробностей. БНТ также пишет, что в беседе от 11 апреля 2012 года участвовал Вадим Зайцев, а аудио было сделано прямо в кабинете председателя КГБ.

«Данная запись содержит совещание, посвященное началу деятельности секретного седьмого отдела антитеррористического подразделения КГБ РБ «Альфа». По информации источников представителя БНТ Игоря Макара, «Альфа» был создан для решения «грязных» задач, в том числе задач по террору и устранению политических конкурентов. Известно, что операции, готовившиеся отделом в 2012 году, и речь о которых идет на записи, не были осуществлены, а В. Зайцев достаточно поспешно покинул свой пост», – говорится на сайте БНТ.

Из слитого разговора можно сделать вывод, что задачу о политических убийствах перед КГБ поставил Лукашенко, выделив на эти «нужды» 1,5 миллиона долларов.

В качестве «целей» в разговоре упоминаются: в Германии – О. Алкаев, В. Бородач и В. Дудкин, в России – П. Шеремет. В том числе на записи речь идет о способе убийства П. Шеремета – ставится задача его взорвать. По словам источника, на записи озвучены не все планировавшиеся цели. Например, в России под удар попадал так же российский эксперт Андрей Суздальцев.

«Из записи следует, что в 2012 году КГБ вело подготовку операции по устранению своих политических оппонентов на территории других государств. Таким образом эта активность является актом агрессии как к России, так и к Германии и фактически актом государственного терроризма, требующего серьезного расследования. Кроме того, в 2016 году Павел Шеремет погиб в результате взрыва в Киеве, и заказчики этого заказного убийства до сих пор не установлены», – подчеркивают на сайте БНТ.

Также на сайте БНТ рассказали, что запись попала в руки к бывшему спецназовцу Игорю Макару в том же 2012 году. Макар сразу же передал ее «западной стороне», но до сегодняшнего дня ее не предавали огласке.