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СК завершил расследование аварии на Каролинской, в которой серьезно пострадали два человека

04.01.2021 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Минске, в котором два человека получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, в ночь на 21 августа 32-летний водитель Volkswagen Polo ехал по улице Каролинской и врезался в припаркованный в полосе движения микроавтобус Mercedes. В результате ДТП 27-летний и 35-летний пассажиры легковушки получили множественные телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких. Выяснилось, что водитель Volkswagen был пьян — 1,48 промилле алкоголя.

— В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не учел метеорологические и дорожные условия — темное время суток и осадки. Непосредственно перед происшествием отвлекся на разговор, повернувшись к пассажиру на заднем сиденье, и утратил контроль за дорожной обстановкой. Кроме этого установлено, что пассажиры Volkswagen не были пристегнуты ремнями безопасности, — проинформировали в СК.


Фото: СК

Водитель ранее был неоднократно судим, в том числе за грабежи и хулиганство, а в июне 2020 года он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что был лишен водительского удостоверения на три года.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) и ч.1 ст. 3171 (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель был пьян, а непосредственно перед происшествием отвлекся на разговор, повернувшись к пассажиру на заднем сиденье, и утратил контроль за дорожной...
 
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