Лукашенко грустно пошутил на встрече с генпрокурором и не стал скрывать своей озабоченности

Источник материала: Салiдарнасць

4 января Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. В своих высказываниях он не скрывал озабоченности по поводу будущего своей власти.





Швед передал Лукашенко поздравления с Новым годом от родственников и знакомых, пожелав, чтобы с ним рядом всегда были «преданные государству, стране люди».

Глава государства грустно пошутил (цитируется по его пресс-службе):

– Мы давно хотели с вами переговорить по отдельным вопросам, которые обозначались ранее, учитывая, что вы четыре месяца (работаете в должности генпрокурора – прим.) – это, считайте, как год по белорусскому времени. Думаю, у вас есть свои впечатления, выводы. Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает.

Лукашенко в который раз высказался о внешних врагах и пандемии как геополитической проблеме:

– Нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет.

На встрече с генпрокурором глава государства выглядел довольно грустным. Стоит напомнить, что много лет в начале года он играл на Рождественском турнире по хоккею. Но в этом году по разным причинам любительские соревнования пришлось отменить.