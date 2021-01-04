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Магазинам секонд-хенд запретят торговать новой одеждой

04.01.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В магазинах секонд-хенд будет запрещено продавать новые товары. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 774 от 30 декабря.

Магазинам секонд-хенд запретят торговать новой одеждой
Фото носит иллюстративный характер

Согласно документу, опубликованному на Национальном правовом портале 30 декабря, в пределах одного торгового объекта запрещено продавать ношеные и новые меховые изделия, обувь, швейную и трикотажную одежду (за исключением нового белья). В одном отделе нельзя торговать подержанными и новыми товарами других категорий, за исключением букинистических изданий.

Правительство также определило понятие бывших в употреблении непродовольственных товаров. К ним относится продукция с видимыми признаками носки, стирки и эксплуатации.

Кроме того, под категорию попадают товары надлежащего качества с сохранением товарного вида и потребительских свойств, но без этикеток, если их наличие предусмотрено изготовителем, а также комиссионные товары.

Непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств и ярлыков, размещаемые в витринах, не относятся к бывшим в употреблении.

Документ вступает в силу через три месяца после опубликования.

Инициатива запретить продажу новых товаров в магазинах секонд-хенд принадлежит концерну «Беллегпром».

Проект постановления был опубликован в конце весны минувшего года на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли и вынесен на общественное обсуждение.

В обосновании постановления отмечалось, что в магазинах секонд-хенд зачастую вместе с подержанными реализуются и стоковые товары.

«Тем самым фактически организации и физические лица — импортеры, декларируя стоковые товары в качестве товаров типа секонд-хенд, уклоняются от уплаты таможенных пошлин на новые готовые изделия (в среднем 15% от реальной цены на готовые текстильные, трикотажные и швейные изделия)», — подчеркивали в концерне.

Ввоз в Беларусь товаров секонд-хенд декларируется по стоимости, соответствующей минимальному тарифу таможенной пошлины — 0,15 евро за 1 кг. Тогда как реальная стоимость закупки у трейдеров в Германии, Польше, Литве 1 кг товаров значительно выше: от 2 до 10 евро за 1 кг.

По оценке «Беллегпрома», удельный вес импорта товаров секонд-хенд, поступающего в республику для перепродажи, в объеме чистого импорта потребительских товаров легкой промышленности составляет порядка 10%.  

 
 
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В магазинах секонд-хенд будет запрещено продавать новые товары. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 774 от 30 декабря.
 
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