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Эксперт: режим Лукашенко не готов даже на имитацию диалога

04.01.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению эксперта Аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, озвученная Александром Лукашенко идея сделать 2021-й «годом народного единства», — является пустым лозунгом.

Эксперт: режим Лукашенко не готов даже на имитацию диалога
Фото president.gov.by

«Идея хорошая, но с самого начала от нее пахнет криводушием по ряду причин, — отметил он на своей странице в соцсети. — Во-первых, госСМИ продолжают использовать язык вражды и ненависти по отношению ко всем противникам власти. Они демонизируют их, объявляют врагами».

Кроме этого, считает Карбалевич, для достижения единства необходимо освободить всех политзаключенных, прекратить уголовное преследование противников режима, а также остановить насилие улицах со стороны ОМОНа.

«Также необходим реальный диалог между конфликтующими сторонами. Однако то, как происходит подбор «делегатов» на Всебелорусское народное собрание, без какого-либо участия общества, показывает, что власти не готовы даже на имитацию диалога», — считает эксперт.

В этой мвязи, делает вывод Карбалевич, призыв к единству — это «очередной пустой лозунг и больше ничего».

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По мнению эксперта Аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, озвученная Александром Лукашенко идея сделать 2021-й «годом народного единства», —...
 
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