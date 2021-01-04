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Эксперт: режим Лукашенко не готов даже на имитацию диалога
Источник материала: Навiны
По мнению эксперта Аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, озвученная Александром Лукашенко идея сделать 2021-й «годом народного единства», — является пустым лозунгом.
«Идея хорошая, но с самого начала от нее пахнет криводушием по ряду причин, — отметил он на своей странице в соцсети. — Во-первых, госСМИ продолжают использовать язык вражды и ненависти по отношению ко всем противникам власти. Они демонизируют их, объявляют врагами».
Кроме этого, считает Карбалевич, для достижения единства необходимо освободить всех политзаключенных, прекратить уголовное преследование противников режима, а также остановить насилие улицах со стороны ОМОНа.
«Также необходим реальный диалог между конфликтующими сторонами. Однако то, как происходит подбор «делегатов» на Всебелорусское народное собрание, без какого-либо участия общества, показывает, что власти не готовы даже на имитацию диалога», — считает эксперт.
В этой мвязи, делает вывод Карбалевич, призыв к единству — это «очередной пустой лозунг и больше ничего».
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По мнению эксперта Аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, озвученная Александром Лукашенко идея сделать 2021-й «годом народного единства», —...
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