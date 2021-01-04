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В Слуцке Opel насмерть сбил двух мужчин

04.01.2021 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила двух мужчин в Слуцке. Оба пострадавших от полученных в аварии травм умерли в больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, авария произошла 1 января около 19.30. Установлено, что 21-летний водитель Opel ехал по улице Магистральной и сбил 54-летнего и 58-летнего мужчин, которые находились на дороге вне пешеходного перехода. Световозвращающими элементами они обозначены не были.

В результате ДТП оба пешехода получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимацию, где на следующий день умерли.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Беларуси.

 
 
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В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности...
 
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