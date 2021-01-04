Байкеры из Мексики в последний момент увернулись от неуправляемого авто и сняли это на видео

Источник материала: Tut.by

В Мексике группе байкеров удалось снять на видео момент очень опасного ДТП: они в последний момент увернулись от неуправляемого автомобиля, летящего прямо на них. Это произошло спустя несколько минут после другой аварии и оказалось полной неожиданностью для всех. Взгляните, как все произошло.