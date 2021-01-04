Источник материала: UDF



Полина Шарендо-Панасюк

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанная активистка Полина Шарендо-Панасюк — мать двоих несовершеннолетних детей Арест является полностью незаконным.

Мужа Полины —, который также является активистом «Европейской Беларуси», задержали вечером 29 декабря в Бресте у подъезда его дома.1 января примерно в 20.30 Андрея Шарендо должны были освободить из ИВС по истечении 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили, что Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу.В семье брестских активистов Андрея идва несовершеннолетних сына: им 11 и 4 года.Отметим, что задержание активистов «Европейской Беларуси» является полностью незаконным.