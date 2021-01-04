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Задержанная активистка Полина Шарендо-Панасюк — мать двоих несовершеннолетних детей
Источник материала: UDF
Полина Шарендо-Панасюк
Мужа Полины — Андрея Шарендо, который также является активистом «Европейской Беларуси», задержали вечером 29 декабря в Бресте у подъезда его дома.
1 января примерно в 20.30 Андрея Шарендо должны были освободить из ИВС по истечении 72 часов с момента фактического задержания. Когда активист не вышел на свободу, пришедшие его встречать позвонили в изолятор, где им сообщили, что Шарендо задержан еще на 72 часа по новому протоколу.
В семье брестских активистов Андрея и Полины Шарендо два несовершеннолетних сына: им 11 и 4 года.
Отметим, что задержание активистов «Европейской Беларуси» является полностью незаконным.
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