Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на авто в 2021 году

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«Слово и Дело»

«То, что машины подорожают – это байки. Этот слух ходил во все времена, будто с Нового года, с новыми законами начнется новая жизнь. Но мы все прекрасно понимаем, что ценами правит экономика – спрос. А сейчас спроса нет, потому что у людей нет денег. Хочешь повышать или не хочешь – люди все равно не смогут себе позволить машину», – рассказывает автоэксперт.

«Сегодня перед автопроизводителями стоит задача продать автомобили прошлого года, и это уже не психологическая отметка, а экономическая, потому что машины прошлого года стареют. Чем старше машина, тем сложнее продать ее на вторичном рынке, и любой покупатель это знает. Просто так повышать цены сейчас никто не станет. И не нужно бояться, что машины подорожают, забирать деньги из банка и бежать покупать – ни в коем случае», – предупреждает эксперт.

«Утилизационный сбор действительно повысился, но нужно понимать, что у нас – не такой утилизационный сбор, каким его понимают мировые автопроизводители и моторизованные страны. Там деньги идут действительно на утилизацию. У нас утилизации практически не существует».

«Для потребителей цены будут поднимать другим известным способом. Как говорится, “относительно честный способ отъема денег”. Покупателю предлагают автомобиль по выгодной цене, однако в нулевой комплектации. Еще даже базовой назвать трудно: в машине нет ни датчиков парковки, ни климат контроля, ни ассистентов, ни обогрева стекла, зеркал, сидений. Человек приходит в салон, а продавец предлагает машину подороже, но в которой есть зимний пакет, зимние шины, круиз-контроль. Одним словом, накручивают цену. Человек, махнув рукой, покупает».

«Например, Toyota Camry в России стоит от 30 тысяч долларов, в то время как в США почти в два раза дешевле – 18-20 тысяч долларов», – напомнил автоэксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на авто в 2021 году На рост цен сильно влияет инфляция.

Многие эксперты предрекают подорожание машин в 2021 году. В связи с этим прогнозируется ситуация, когда россияне просто не смогут позволить себе приобрести новую машину.Однако связано это не с подорожанием машин, а с отсутствием спроса на российском автомобильном рынке.«Слово и Дело» обсудило эту ситуацию с автоэкспертомВопреки многочисленным прогнозам, ждать повышения цен на автомобили в 2021 году не стоит. Отсутствие спроса означает сокращение производства автомобилей. Компании будут всеми силами стараться удержать цены на прежнем уровне, чтобы сохранился хотя бы нынешний спрос.Помимо этого, на рост цен сильно влияет инфляция. Пока нет резкого скачка инфляции, нет оснований ожидать резкого роста цен на автомобили. Автоэксперт напомнил, что в нынешней ситуации повышать цены на авто не выгодно производителям.Существуют опасения, что цены на автомобили повысятся в связи с недавним увеличением утилизационного сбора, однако в действительности покупатели вряд ли ощутят на себе изменение цены.Автоэксперт считает, что утилизационный сбор в России – это дополнительный налог, чтобы пополнить казну, который существенно не отразится на стоимости автомобиля. При этом стоит помнить, что этот налог введен скорее для автопроизводителей, чем для потребителей.Вячеслав Субботин, тем не менее, напоминает о том, что в сложившейся ситуации производители все равно будут пытаться заработаться деньги, однако другими способами. Он рассказал о схеме продажи, которая очень эффективно работает на российском рынке.Таким образом, цены на авто будут подниматься только в связи с инфляцией. Вячеслав Субботин считает, что в нашей стране цены на автомобили завышены по сравнению с Западными странами. Он призвал при покупке автомобиля ориентироваться на цены американского рынка. Так будет легче составить объективное представление о цене на автомобиль