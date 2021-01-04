Ветеран МВД: белорусский ОМОН научили зверствовать специальные психологи

Источник материала: UDF



Омоновцы в Минске / Еврорадио

рассказал

«Выглядит все следующим образом: силовикам подменяют оппонентов на склеенный образ. Не реальный человеческий, а искусственный. Вот что значит термин «расчеловечивание». Для этого используется соответствующий видеоряд. Например, где боевики в масках бросают в бойцов «коктейли Молотова». Плюс соответствующая, якобы секретная информация о том, что протестующих обеспечивает Запад, что у оппозиции шпионы, вражеские агенты, уголовники».

«Протестующие угрожают силовикам: «Лукашенко, сбежит — куда вы спрятаетесь?» У силовиков включается инстинкт самосохранения, и им стремятся вдолбить: надо защищаться. Страх вообще один из действенных инструментов. И такой механизм при случае подключают очень охотно. Лояльности очень часто силой добиваются. Силовиков призывают: мы в одной лодке, надо держаться, выстоим, а дальше посмотрим кто кого», — отмечает психолог.

«Многим дают жилищные преференции, кто-то получает новые погоны и должности. И, конечно, медали и ордена. Это вообще лучший прием. Правда, не надо видеть во всем только злой умысел: госнаграды, ордена и медали — неотъемлемое поощрение за службу. И часто — именно как награда за геройство и успех. Просто этот прием можно использовать по-разному».

«Их приглашают в школы,вузы . Где-то провести лекцию, рассказать о ратных подвигах. А где-то дать детям порулить, подержать автомат, полазить по боевой бронированной машине. Вспомните свое восхищение в детстве от подобных внеклассных экскурсий или встреч с представителями силовых структур: от пожарных до спецназа и летчиков. Но этот инструмент, скорее, для самих силовиков — им дают понять, что они с народом на самом деле, на «светлой стороне». Это и есть народ. И вы единственная защита».

«Любой силовик знает: пуля или снаряд — финальный аргумент, дальше пути нет. И нужно к нему готовить основательно. Здесь нужно уже «ломать» психологически, иногда через колено. Менталитет народный тоже роль играет. Я уже говорил, что белорусы, по сути, добрые и милосердные, и силовиков даже под мощной «накачкой» трудно натравить на стрельбу боевыми по демонстрантам».

«Кстати, если вернуться к теме Беларуси, беспорядков и силовиков, то я так скажу: у них очень мощная политическая структура в КГБ. Они понимают: если треснет силовая спайка, то все рухнет буквально за несколько дней. Я думаю, опытный белорусский Комитет госбезопасности не потерял советское наследие в вопросах боевой психологии, а что-то и увеличил», — добавляет Белоцкий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ветеран МВД: белорусский ОМОН научили зверствовать специальные психологи Протестующие угрожают силовикам: «Лукашенко, сбежит — куда вы спрятаетесь?»

Он объяснил, что это процесс называется расчеловечиванием:Кстати, нетрудно заметить, что так же информация о протестах подается и на белорусских государственных телеканалах.обращает внимание, что силовики сразу начали действовать жестко, хотя протестующие не хулиганили и ничего не жгли.Потом к этому присоединились другие психологические механизмы — в частности страх, боязнь ответственности.По его словам, такая психологическая работа с силовиками в кризисные периоды ведется ежедневно. При этом обязательно используются фото- и видеоматериалы.Белоцкий считает, что белорусские омоновцы и милиционеры уже устали за более чем 140 дней протестов. Поэтому для их поддержки используют «пряник» — награждение. И это не только деньги:Как известно, накануне Нового года Александр Лукашенко посетил минский ОМОН, чтобы поддержать и похвалить силовиков.Еще одним инструментом поддержки Белоцкий называет попытку показать близость силовиков к народу:А что касается применения оружия против демонстрантов, то психолог обращает внимание, что сделать это не очень просто:По мнению Белоцкого, при такой «накачке» можно перестараться, и тогда вспыхнет неконтролируемая жестокость силовиков, когда бойню не сможет остановить никто: «Силовики войдут в раж, где абсолютно черно-белое восприятие». Правда, он считает, что в Беларуси до этого не дойдет, так как все учитывают опыт Украины.Психолог подчеркивает, что бойцы спецназа наиболее податливы для такой психологической «накачки», так как они готовятся к таким ситуациям. Лучше всего работают групповые тренинги — даже совместные просмотры видео.