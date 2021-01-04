Источник материала: UDF



Митрополит Вениамин

«Это касается закрепления в Конституции понятия о браке с учетом традиций христианских и белорусского народа, а также определенных социальных вопросов. Они касаются возможности воспитания подрастающего поколения именно на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание, как лучше сделать, чтобы молодые люди получали не только прекрасное образование, но вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека. Об этом должны позаботиться государство, и мы по церковной линии предлагаем, как это можно сделать», — рассказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БПЦ внесла свои предложения по изменению Конституции Церковь обеспокоилась вопросами социальной сферы.

Что касается изменений в Конституцию, Патриарший экзарх всея Беларуси рассказал, что БПЦ в этом плане больше волнуют вопросы социальной сферы.Митрополит Вениамин также сообщил, что БПЦ уже внесла свои предложения. «Если они будут поддержаны, то они найдут отражение в соответствующем пункте, который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые поспособствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа», — отметил Патриарший экзарх всея Беларуси.