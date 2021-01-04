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БПЦ внесла свои предложения по изменению Конституции

04.01.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

БПЦ внесла свои предложения по изменению Конституции
Митрополит Вениамин
Каждый человек должен заботиться о согласии и мире в обществе. Такое мнение в интервью ОНТ высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Что касается изменений в Конституцию, Патриарший экзарх всея Беларуси рассказал, что БПЦ в этом плане больше волнуют вопросы социальной сферы.

«Это касается закрепления в Конституции понятия о браке с учетом традиций христианских и белорусского народа, а также определенных социальных вопросов. Они касаются возможности воспитания подрастающего поколения именно на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание, как лучше сделать, чтобы молодые люди получали не только прекрасное образование, но вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека. Об этом должны позаботиться государство, и мы по церковной линии предлагаем, как это можно сделать», — рассказал он.


Митрополит Вениамин также сообщил, что БПЦ уже внесла свои предложения. «Если они будут поддержаны, то они найдут отражение в соответствующем пункте, который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые поспособствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа», — отметил Патриарший экзарх всея Беларуси.
 
 
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Церковь обеспокоилась вопросами социальной сферы.
 
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