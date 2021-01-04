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В Ольшанах умер пресвитер самой большой в Беларуси общины пятидесятников

04.01.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Ольшанах умер пресвитер самой большой в Беларуси общины пятидесятников
Фото: Медиа-Полесье
В Ольшанах (Столинский район) 27 декабря умер Владимир Чиникайло. Ему было всего 53 года, сообщает Медиа-Полесье.

Владимир Чиникайло был пресвитером общины христиан веры евангельской (т.е. пятидесятников) в агрогородке Ольшаны, самой многочисленной в Беларуси.

Сп. Владимир начал служить в местной общине в 1987 году после службы в армии и окончания теологического института Союза христиан веры евангельской в Минске, где он получил специальность церковного служителя и преподавателя библейских дисциплин.

В 2007 году назначен диаконом церкви ХВЕ в Ольшанах, а в 2010 — пресвитером. В 2018 году избран заместителем епископа объединения церквей в Брестской области.

Последние два года Владимир Алексеевич активно занимался темой строительства нового Дома молитвы. Сегодняшний уже давно не вмещает всех членов общины. Сегодня в ней насчитывается около 1600 взрослых и 3000 детей. Новое здание рассчитано на 3000 мест и будет самым большим молитвенным домом в Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Последние два года Владимир Алексеевич активно занимался темой строительства нового Дома молитвы.
 
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