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В Ольшанах умер пресвитер самой большой в Беларуси общины пятидесятников
Источник материала: UDF
Фото: Медиа-Полесье
Владимир Чиникайло был пресвитером общины христиан веры евангельской (т.е. пятидесятников) в агрогородке Ольшаны, самой многочисленной в Беларуси.
Сп. Владимир начал служить в местной общине в 1987 году после службы в армии и окончания теологического института Союза христиан веры евангельской в Минске, где он получил специальность церковного служителя и преподавателя библейских дисциплин.
В 2007 году назначен диаконом церкви ХВЕ в Ольшанах, а в 2010 — пресвитером. В 2018 году избран заместителем епископа объединения церквей в Брестской области.
Последние два года Владимир Алексеевич активно занимался темой строительства нового Дома молитвы. Сегодняшний уже давно не вмещает всех членов общины. Сегодня в ней насчитывается около 1600 взрослых и 3000 детей. Новое здание рассчитано на 3000 мест и будет самым большим молитвенным домом в Беларуси.
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Последние два года Владимир Алексеевич активно занимался темой строительства нового Дома молитвы.
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