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Коллаж: РБК-Украина

Традиции дня

Народные приметы 4 января

Что нельзя делать 4 января

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этот день мечтают о самом смелом: все традиции на 4 января Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.

Этот день был особенно важен для всех тех женщин, которые хотели забеременеть и родить ребенка. Святой Анастасии молились, чтобы попросить здоровья и благополучия для новорожденных.Девушки и женщины 4 января вышивали специальное полотенце, являющиеся надежным оберегом и помощником в родах. Верили, что оно поможет легче родить и сохранить здоровье матери и ребенку. Именно этим полотенцем бабка-повитуха вытирала пот со лба роженицы. Ещё эта дата является удачной для гадания.Знахари в этот день читали заговор от выкидышей и женских болезней.По погоде на Анастасию смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть – к холодному и дождливому октябрю.Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.Если на День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Также, такая примета предвещает засуху летом.Сегодня нельзя бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни.Нельзя ходить по дому босиком, потому что близкий человек может сесть в тюрьму.В этот день нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден.В День Анастасии беременным женщинам запрещалось шить.Сегодня нельзя прокалывать уши, поскольку они будут долго заживать.