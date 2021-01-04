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В этот день мечтают о самом смелом: все традиции на 4 января

04.01.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В этот день мечтают о самом смелом: все традиции на 4 января
Коллаж: РБК-Украина
4 января православные отмечают День Святой Анастасии, которая известна как покровительница беременных женщин и невинно осужденных людей. Среди святых жен по степени почитания она занимает второе место после Параскевы. Какие традиции связывались с этим днем в давние времена, что делать было запрещено и какие знаки указывали на скорое изменение погоды – читайте ниже.

Традиции дня


Этот день был особенно важен для всех тех женщин, которые хотели забеременеть и родить ребенка. Святой Анастасии молились, чтобы попросить здоровья и благополучия для новорожденных.

Девушки и женщины 4 января вышивали специальное полотенце, являющиеся надежным оберегом и помощником в родах. Верили, что оно поможет легче родить и сохранить здоровье матери и ребенку. Именно этим полотенцем бабка-повитуха вытирала пот со лба роженицы. Ещё эта дата является удачной для гадания.

Знахари в этот день читали заговор от выкидышей и женских болезней.

Народные приметы 4 января


По погоде на Анастасию смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть – к холодному и дождливому октябрю.

Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.

Если на День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.

Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Также, такая примета предвещает засуху летом.

Что нельзя делать 4 января


Сегодня нельзя бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни.

Нельзя ходить по дому босиком, потому что близкий человек может сесть в тюрьму.

В этот день нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден.

В День Анастасии беременным женщинам запрещалось шить.

Сегодня нельзя прокалывать уши, поскольку они будут долго заживать.
 
 
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Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.
 
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