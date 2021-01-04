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В этот день мечтают о самом смелом: все традиции на 4 января
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Традиции дня
Этот день был особенно важен для всех тех женщин, которые хотели забеременеть и родить ребенка. Святой Анастасии молились, чтобы попросить здоровья и благополучия для новорожденных.
Девушки и женщины 4 января вышивали специальное полотенце, являющиеся надежным оберегом и помощником в родах. Верили, что оно поможет легче родить и сохранить здоровье матери и ребенку. Именно этим полотенцем бабка-повитуха вытирала пот со лба роженицы. Ещё эта дата является удачной для гадания.
Знахари в этот день читали заговор от выкидышей и женских болезней.
Народные приметы 4 января
По погоде на Анастасию смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть – к холодному и дождливому октябрю.
Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.
Если на День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.
Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Также, такая примета предвещает засуху летом.
Что нельзя делать 4 января
Сегодня нельзя бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни.
Нельзя ходить по дому босиком, потому что близкий человек может сесть в тюрьму.
В этот день нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден.
В День Анастасии беременным женщинам запрещалось шить.
Сегодня нельзя прокалывать уши, поскольку они будут долго заживать.
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Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.
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