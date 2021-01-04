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Машины подорожают сильнее, чем мы думали
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Подорожание стали уже коснулось строительных компаний, добралось и до автопроизводителей, которые, как
Как считают в ассоциации «Росспецмаш», рост цен на сталь заставит отечественных автопроизводителей, а также иностранные компании, имеющие заводы на территории России, резко взвинтить цены на новые автомобили. При этом дороже станут не только кузова и двигатели, но и комплектующие, в составе которых есть сталь.
В случае, если президент одобрит введение плавающей экспортной пошлины, цены на металлопрокат в России окажутся на 20% ниже, чем на мировом рынке.
С ноября 2020 года отмечается рост цен и на базовые полимеры, что приведет к увеличению стоимости пластика, в том числе используемого в автомобилях.
За последние 6 лет автомобили стали дороже почти на 70%, и цены продолжают расти.
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За последние 6 лет автомобили стали дороже почти на 70%, и цены продолжают расти.
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