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Секси Санта! Девушки и спорт в 15 горячих фото

04.01.2021 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Красная шубка с белым мехом превращается в топ, а широкие штаны – в красное бикини. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку симпатичных "снегурочек" прошлых лет, которые определенно поднимут вам настроение.

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Костюмчик Санта-Клауса может стать очень даже привлекательным, если его примерят спортивные девушки.
 
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