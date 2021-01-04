ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сугробы в два человеческих роста: север Италии накрыл снегопад – видео

04.01.2021 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Снегопад накрыл север Италии более чем двумя метрами снега. Жители небольшого горнолыжного курорта Абетоне в 260 километрах к северу от Рима вынуждены пробивать себе лазы в сугробах выше человеческого роста.

© Sputnik
Необычные развлечения россиян при экстремально низких температурах – видео

Как видно на кадрах, местные жители ходят по обочине, потому что тротуары заметены, а к своим автомобилям пробираются с трудом.

Местные власти рекомендовали перенести все несрочные поездки в регион, чтобы городские службы успели расчистить дороги и вернуть населенные пункты к нормальной жизни. На улицах замечены автомобили экстренных служб, в том числе скорой помощи.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На север Италии обрушился снегопад - выпало два метра снега, в сугробах тонут первые этажи домов и автомобили. Смотрите на видео, как местные жители пытаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Магазинам секонд-хенд запретят торговать новой одеждой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика