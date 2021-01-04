Сугробы в два человеческих роста: север Италии накрыл снегопад – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Снегопад накрыл север Италии более чем двумя метрами снега. Жители небольшого горнолыжного курорта Абетоне в 260 километрах к северу от Рима вынуждены пробивать себе лазы в сугробах выше человеческого роста.

Как видно на кадрах, местные жители ходят по обочине, потому что тротуары заметены, а к своим автомобилям пробираются с трудом.

Местные власти рекомендовали перенести все несрочные поездки в регион, чтобы городские службы успели расчистить дороги и вернуть населенные пункты к нормальной жизни. На улицах замечены автомобили экстренных служб, в том числе скорой помощи.

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