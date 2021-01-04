Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Митрополит Вениамин рассказал, что церковь предложила изменить в конституции

Глава Белорусской православной церкви, Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин в эфире ОНТ перечислил некоторые поправки, которые церковь предложила внести в основной закон в ходе предстоящей конституционной реформы. В частности, предложения касаются социальной поддержки различных категорий граждан, сохранения семейных ценностей, образовательной и воспитательной сфер.

"Это и закрепление в конституции понятия о браке с учетом нашей христианской традиции, традиции белорусского народа, и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: и забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых, и вопросы возможности воспитания подрастающего поколения именно на традициях белорусского народа", ― сказал митрополит.

По словам главы БПЦ, необходимо сосредоточиться также на патриотическом воспитании ― как это лучше сделать, чтобы "молодые люди не только получали прекрасное образование, но вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека".

"Об этом (воспитании патриотизма ― Sputnik), конечно, должно позаботиться и государство, и мы по линии церковной предлагаем, как это можно сделать", ― сказал патриарх.

Если предложения православной церкви по поправкам в конституции найдут поддержку, тогда в основном законе среди прочих появится пункт, "который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности на традиции белорусского народа", добавил митрополит.

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