Плохая видимость из-за туманов: МЧС попросило быть внимательнее на дороге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Туманы нависнут над Беларусью как минимум до утра вторника, 5 января, предупредили в МЧС.

"Видимость в тумане 100-500 метров. Берегите себя!" – обратились к белорусам спасатели.

В Беларуси сохраняется теплая погода. Среднесуточная температура воздуха в прошедшие сутки -1..+1°С. Это на 3-6°С выше климатической нормы.

В понедельник, 4 января, во многих районах пройдут небольшие осадки - дождь, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый или умеренный.

"Температура воздуха максимальная днем 0..+6°C", - рассказали синоптики.

В столице тоже будет тепло. Температура воздуха днем поднимется до +3°C, вечером похолодает незначительно - 0..+2°C.

Если вы думали, что снега в Беларуси уже нет, обнадежим: на севере страны сохраняется снежный покров высотой до 12 сантиметров, об этом сообщили в Гидрометцентре.

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