|
Плохая видимость из-за туманов: МЧС попросило быть внимательнее на дороге
04.01.2021 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Туманы нависнут над Беларусью как минимум до утра вторника, 5 января, предупредили в МЧС.
© AFP 2020 / Valery Hache
"Видимость в тумане 100-500 метров. Берегите себя!" – обратились к белорусам спасатели.
В Беларуси сохраняется теплая погода. Среднесуточная температура воздуха в прошедшие сутки -1..+1°С. Это на 3-6°С выше климатической нормы.
В понедельник, 4 января, во многих районах пройдут небольшие осадки - дождь, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый или умеренный.
"Температура воздуха максимальная днем 0..+6°C", - рассказали синоптики.
В столице тоже будет тепло. Температура воздуха днем поднимется до +3°C, вечером похолодает незначительно - 0..+2°C.
Если вы думали, что снега в Беларуси уже нет, обнадежим: на севере страны сохраняется снежный покров высотой до 12 сантиметров, об этом сообщили в Гидрометцентре.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ближайшие сутки водителям автомобилей надо быть особенно осторожными - видимость из-за неблагоприятных погодных условий составляет 100-500 метров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)