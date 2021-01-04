Лукашенко требует от генпрокурора подтверждений «верности»

Источник материала: АФН

Лукашенко потребовал от недавно назначенного на должность генпрокурора РБ Андрея Шведа на деле доказать свою верность режиму, заодно заявив, что его оппонентам не под силу парализовать работу правоохранительной системы.

«Думаю, у вас есть свои впечатления, выводы. Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает", - заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом Шведа.

Он также потребовал от генпрокурора РБ предложений по ужесточению законодательства по примеру России, где под конец 2020 года были приняты массовые изменения в законодательство, ухудшающие ситуацию с правами человека и свободой слова.

"Вы подумайте, как это сделать, где мы соберемся, чтобы осуществить этот анализ и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство - сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан", - сказал Лукашенко.