Лукашенко считает, что его соперники не смогли парализовать правоохранительную систему

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко встретился с генеральным прокурором Андреем Шведом. Во время встречи он заявил, что правоохранительная система как работала, так и работает сегодня.

"Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что давно хотел с генпрокурором "переговорить по отдельным вопросам".