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Huawei P50 показали на шпионских фото

04.01.2021 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появились фотографии не анонсированного смартфона Huawei P50. Мобильник, напомним, может стать первым смартфоном китайской компании на собственной операционной системе — Harmony OS. Ранее уже публиковались рендеры Huawei P50, в основу которых легла неофициальная информация об устройстве, однако на реальных снимках (если они являются таковыми) смартфон выглядит иначе.

На ранних рендерах фронтальная камера находилась вверху по центу экрана, на фото она размещена сбоку. Также снимки позволяют взглянуть на заднюю панель Huawei P50 с весьма заметным основным фотомодулем, напичканным объективами и сенсорами. Не исключено, что девайс выйдет в нескольких модификациях и на изображениях — одна из них. Также возможно, что на фото — прототип Huawei P50.

Huawei P50 показали на шпионских фото
Huawei P50 показали на шпионских фото

В продажу смартфон может поступить, предположительно, весной 2021 года.

Смартфон Huawei P40 lite E (ярко-голубой)
2 отзыва
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
389 р.
41 предложение
Смартфон Huawei P40 lite (полночный черный)
22 отзыва
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
599 р.
35 предложений
Смартфон Huawei P Smart 2019 3GB/32GB POT-LX1 (полярное сияние)
33 отзыва
Android, экран 6.21" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 3400 мАч, 2 SIM
299 р.
21 предложение
Смартфоны Huawei в Каталоге Onliner

 
 
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В сети появились фотографии не анонсированного смартфона Huawei P50. Мобильник, напомним, может стать первым смартфоном китайской компании на собственной...
 
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