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Huawei P50 показали на шпионских фото
Источник материала: Onliner
В сети
На ранних рендерах фронтальная камера находилась вверху по центу экрана, на фото она размещена сбоку. Также снимки позволяют взглянуть на заднюю панель Huawei P50 с весьма заметным основным фотомодулем, напичканным объективами и сенсорами. Не исключено, что девайс выйдет в нескольких модификациях и на изображениях — одна из них. Также возможно, что на фото — прототип Huawei P50.
В продажу смартфон может поступить, предположительно, весной 2021 года.
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