Huawei P50 показали на шпионских фото

Источник материала: Onliner

В сети появились фотографии не анонсированного смартфона Huawei P50. Мобильник, напомним, может стать первым смартфоном китайской компании на собственной операционной системе — Harmony OS. Ранее уже публиковались рендеры Huawei P50, в основу которых легла неофициальная информация об устройстве, однако на реальных снимках (если они являются таковыми) смартфон выглядит иначе.

На ранних рендерах фронтальная камера находилась вверху по центу экрана, на фото она размещена сбоку. Также снимки позволяют взглянуть на заднюю панель Huawei P50 с весьма заметным основным фотомодулем, напичканным объективами и сенсорами. Не исключено, что девайс выйдет в нескольких модификациях и на изображениях — одна из них. Также возможно, что на фото — прототип Huawei P50.









В продажу смартфон может поступить, предположительно, весной 2021 года.