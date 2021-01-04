Сына Нины Багинской задержали 1 января. Сегодня его будут судить по статьям 23.34 и 23.4 КоАП

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Советского района Минска появилась Нина Багинская. Сказала, что по делу. Во второй половине дня судят ее сына Павла. Мужчине 43 года. Задержание, по словам Багинской, случилось 1 января. Нина рассказала, как вышла на перекресток Коласа и Чернышевского. Сын был с ней, так как не хотел отпускать мать одну. «Он взрослый человек, сам волен принимать решения», — комментирует Багинская.

Нина рассказала, что Павла задержали, когда они двигались домой со стороны улицы Восточной. В округе не наблюдалось других людей. Только они с сыном. Багинская вспоминает, что их предупреждали, мол, в округе дежурит милиция, в том числе был виден ОМОН. Она только парировала: «Нехай бегает».





— В итоге подскочили трое, выхватили флаг, древко сломали, сына затащили в машину и увезли. Я искала его в РУВД, потом на Окрестина. По моей информации, сын сейчас на Окрестина, — сказала Багинская журналистам. Женщина сильно возмущалась, что не удалось передать передачу: бумагу, зубную щетку, мандарины. Говорит, писала по этому поводу заявление в милицию.

Дело будут рассматривать сегодня в 15:00. Павлу предъявлено обвинение по двум статьям КоАП — 23.34 и 23.4.



