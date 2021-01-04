Генпрокуратура предлагает усилить ответственность за проявления экстремизма

Источник материала: Onliner

Генеральная прокуратура в этом году намерена внести предложения по изменению законодательства в части усиления ответственности за проявления экстремизма. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед по итогам доклада Лукашенко.

Предложения по изменению законодательства подготовлены Генпрокуратурой исходя из поручений, данных Лукашенко в сентябре 2020 года.

«Речь шла о расширении полномочий прокуроров. В первую очередь в процессуальном аспекте, в том числе в связи с поддержанием гособвинения. Предварительно предложения (Генпрокуратуры. — Прим. БЕЛТА) доложены президенту Беларуси, и дано поручение внести в этом году соответствующие предложения, — рассказал Андрей Швед. — Кроме того, Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка. И в этой части также дано поручение президента Беларуси в этом году внести соответствующие предложения».

Поправки, по словам генпрокурора, будут касаться не только усиления ответственности за экстремизм, а вообще «всего блока законодательства, который тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в нашей стране». В частности, Генпрокуратура предлагает конкретизировать определенные действия и их квалификацию в качестве экстремизма.

«Усилить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма и совершение преступлений, связанных с экстремизмом, и конкретизировать в законодательстве критерии, по которым те или иные действия лиц будут иметь признаки экстремизма», — пояснил Андрей Швед.