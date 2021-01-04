В Минске начали судить отчима, который обвиняется в жестоком убийстве ребенка

Источник материала: Onliner

22 мая прошлого года в Минске в результате полученных тяжких телесных повреждений от травматического шока скончался мальчик 2013 года рождения. На глазах родной сестры (она на год младше погибшего) ребенка избил отчим. Сегодня Минский городской суд начал процесс.

На скамье — Акмал Таджибаев 1987 года рождения. Перед ним адвокат и переводчик (Таджибаев — гражданин Узбекистана). Но обвиняемый отказывается от переводчика и адвоката:

— Вы меня все простите, но я никому не верю. Я не хочу, чтобы у меня был адвокат и переводчик. Я никому не верю, кроме своей мамы и брата.

Общаясь с адвокатом, Таджибаев растерян, он говорит, что ему вменяют более тяжелые статьи, чем было вначале.

Согласно материалам дела, обвиняемый с 1 ноября 2019 года по 21 мая 2020 года по месту жительства в Минске, испытывая личную неприязнь к названным детям, создавал вредные для их здоровья условия, вызывающие особые физические и психические страдания.

«Таджибаев многократно избивал Д. и А., нанося удары по разным частям тела, в том числе жизненно важным, чем причинял им легкие телесные повреждения, не вызывавшие кратковременного расстройства здоровья»; «ставил лицом к стене до одного часа, заставляя стоять на одной ноге или подняв руки»; «избивал не менее 5 раз в месяц»; «наступал ногой на шею»; «кровоизлияние в яичках»; «ЧМТ с кровоизлиянием»; «нанес травму тупым предметом».

Немногим меньше доставалось падчерице Аните, которая была на год старше Димы.

В момент противоправных деяний Таджибаев знал, что дети находились в зависимом от него положении, не могли в силу своего возраста и физического состояния оказать ему сопротивление. Действия Таджибаева в данной части квалифицированы как истязание по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса.

Трагедия произошла 22 мая 2020 года, когда Акмал Таджибаев нанес своему пасынку Дмитрию не менее 15 ударов руками и ногами, от чего тот скончался на месте. Причина смерти — шок от сочетанных травм.

Действия Таджибаева квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, в беспомощном состоянии, с особой жестокостью (п. 2 и 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В зале суда Акмал Таджибаев признал свою вину, отказавшись отвечать на уточняющий вопрос судьи о статье.





Проверка проверяющих: нашли формализм

По факту смерти Д. прокуратура Фрунзенского района г. Минска провела проверку исполнения законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних.

По ее результатам установлены формализм, несогласованность действий субъектов профилактики, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами заинтересованных органов и организаций.

Например, по изученным прокурорскими работниками историям развития малолетних А. и Д. вскрыты факты фиктивного обследования детей в территориальной поликлинике, без их визуального осмотра, в то время как в медкарту помещались документы о проведенном медицинском осмотре.

Обнаружены признаки халатности в работе должностных лиц учреждений образования — не приняты меры по своевременному выявлению критериев и показателей социально опасного положения несовершеннолетних.

Установлены упущения и в работе участкового инспектора милиции, к служебным обязанностям которого среди иных отнесены выявление семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, и сообщение об этом в территориальные ИДН, КДН, управление образования.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры района должностные лица соответствующих субъектов профилактики привлечены к дисциплинарной ответственности, отдельные сотрудники уволены.

Обвиняемый и его жена лишены родительских прав в отношении А. и других детей (2015, 2017, 2019 и 2020 года рождения).

Фельдшер скорой помощи

Врач, который приехал по вызову, рассказал в суде следующее: «22 мая в 15:30 мы получили вызов от матери: „осложненная травма головы 6-летнего ребенка с угрозой для жизни, дышит“, так было написано в карте вызова. Когда мы приехали, то в квартире увидели в комнате ребенка без признаков жизни, он лежал на тахте на спине. Из взрослых были дома мать ребенка и его отчим. У ребенка были гематомы, травмы на лице. В 15:43 мы зафиксировали биологическую смерть».

Таджибаев с места говорит, что время не такое: «Вы прибыли в 15:53. Я не хочу давать никакие показания, просто честно...»