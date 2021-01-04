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Лукашенко: год будет непростым для Беларуси, надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 января принял с докладом генпрокурора страны Андрея Шведа. Об этом
Глава государства подчеркнул, что борьба с преступностью со временем будет проанализирована совместно со всем правоохранительным блоком.
Президент заметил, что любые вопросы, которые нужно затронуть на встрече, так или иначе касаются политической плоскости.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 января принял с докладом генпрокурора страны Андрея Шведа. Об этом информирует БЕЛТА. Глава государства подчеркнул, что...
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