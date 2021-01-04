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Лукашенко: год будет непростым для Беларуси, надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет

04.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: год будет непростым для Беларуси, надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 января принял с докладом генпрокурора страны Андрея Шведа. Об этом информирует БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что борьба с преступностью со временем будет проанализирована совместно со всем правоохранительным блоком.

Президент заметил, что любые вопросы, которые нужно затронуть на встрече, так или иначе касаются политической плоскости.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 января принял с докладом генпрокурора страны Андрея Шведа. Об этом информирует БЕЛТА. Глава государства подчеркнул, что...
 
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