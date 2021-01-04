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Итальянские издания оценили Ciao, 2020! – новогодний выпуск «Вечернего Урганта»
Источник материала: ОНТ
Новогодний выпуск программы «Вечерний Ургант» получил название Ciao, 2020! и стал пародией на праздничные концерты эстрады Италии 80-х годов. За несколько дней видео набрало свыше 4,2 миллиона просмотров на YouTube и попало не только в российские, но и в итальянские тренды.
В начале шоу ведущий объяснил, почему зрители увидят нетрадиционный новогодний выпуск.
Для участия в праздничном выпуске были приглашены Иван Дорн, Клава Кока, Niletto, Cream Soda, Zivert и другие исполнители. Реплики участников и музыкальные хиты 2020 года были переведены командой «Вечернего Урганта» на итальянский язык. Более того, все снявшиеся в шоу артисты получили «итальянские» имена. Так, сам Иван Ургант именовался Giovanni Urganti, певица Ольга Бузова стала Ornella Buzzi, музыкант Иван Дорн – Giovanni Dorni, а комик Гарик Харламов – Enrico Carlacci.
Итальянское издание Rolling Stone
Газета Libero Quotidiano
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Новогодний выпуск программы «Вечерний Ургант» получил название Ciao, 2020! и стал пародией на праздничные концерты эстрады Италии 80-х годов. За несколько дней видео...
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