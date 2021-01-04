Лондонский суд сегодня вынесет решение по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Источник материала: ОНТ

Сегодня лондонский суд вынесет решение по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа. Журналист был доставлен в лондонскую тюрьму после того, как властям его выдало посольство Эквадора, в котором австралиец скрывался с 2012 года.

В Америке основателю WikiLeaks выдвинули 18 уголовных обвинений. В случае экстрадиции в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ассанжу предъявляют преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. При этом у посольства Великобритании в Вашингтоне в эти дни активно собираются противники экстрадиции. Поклонники журналиста не согласны с обвинениями, они выступают против экстрадиции и требуют освобождения Ассанжа.

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