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В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
Источник материала: ОНТ
В Ливане за стрельбу в новогоднюю ночь были задержаны более 30 человек. Об этом
Уточняется, что в результате беспорядочной стрельбы во время празднования Нового года были повреждены три самолета и пострадали люди. Так, в разных районах страны были ранены как минимум три человека, включая ребенка. В районе Бекаа от шальной пули погибла сирийская беженка.
Имена всех задержанных были представлены общественности. Подчеркивается, что правоохранители Ливана имеют видеозаписи, доказывающие действия нарушителей.
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В Ливане за стрельбу в новогоднюю ночь были задержаны более 30 человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны. Уточняется, что в результате...
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