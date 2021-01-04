В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь

Источник материала: ОНТ

В Ливане за стрельбу в новогоднюю ночь были задержаны более 30 человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

Уточняется, что в результате беспорядочной стрельбы во время празднования Нового года были повреждены три самолета и пострадали люди. Так, в разных районах страны были ранены как минимум три человека, включая ребенка. В районе Бекаа от шальной пули погибла сирийская беженка.

Имена всех задержанных были представлены общественности. Подчеркивается, что правоохранители Ливана имеют видеозаписи, доказывающие действия нарушителей.

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