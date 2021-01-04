Врачи извлекли из желудка россиянки огромный клубок волос

Источник материала: ОНТ

В Кировской области (Россия) из желудка 16-летней девушки был извлечен 300-граммовый клубок волос. Об этом информирует сайт правительства российского региона.

Девушка попала в больницу перед Новым годом. Медики обнаружили у россиянки трихобезоар – 300-граммовый клубок волос. Чтобы извлечь инородное тело, девушке провели полостную операцию.

Нейрохирург Эдуард Сырчин напомнил, что трихобезоар – это скопление свалявшихся непереваренных веществ, они сбиваются в желудке в плотный клубок.

Девушка призналась, что на самом деле кусала кончики волос. Сейчас россиянка проходит реабилитацию.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

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